dikGAZETE: турки утратили шанс посредничества по Украине из-за передачи "азовцев"*

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После того, как Эрдоган передал Зеленскому главарей "Азова"*, Турция потеряла шансы на посредничество в переговорах между РФ и Украиной.

Фото: Радио "Комсомольская правда"

Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

Ранее усилия Анкары приводили к "зерновой сделке" и соглашению по обмену пленными, что было возможным путём к переговорам Москвы и Киева. При этом турки, хотя и оказывали военную помощь киевскому режиму, не утратили связь и с РФ.

Но Эрдоган совершил "критический шаг", подчеркивает автор издания, имея в виду передачу пленных командиров "Азова"*, которые по договорённостям должны были оставаться в Турции до конца СВО.

"Реакция России была жесткой. И совершенно справедливо", — пишет портал.

Поскольку Эрдоган сделал "ход, подрывающий доверие", он теряет шанс опять выступить посредником в переговорах, подчеркнули авторы, особо отмечая, что теперь даже отменен визит Владимира Путина в Турцию, который был запланирован на август.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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