Австралия планирует поставить в Германию более 100 бронетранспортеров Boxer

Германия в скором времени получит от Австралии свыше 100 многоцелевых бронетранспортеров Boxer. Подписание договора состоится 11 июля, сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

Фото: ТАСС

"Этот контракт станет одним из самых крупных в истории [австралийского ВПК]. Он позволит сохранить порядка тысячи рабочих мест и <…> принесет экономике страны более 1 млрд австралийских долларов [$666,6 млн]. Это соглашение также поможет укрепить суверенитет Австралии и повысить ее обороноспособность".

Отмечается, что через некоторое время будут также анонсированы еще несколько важных контрактов между австралийскими ВПК и немецкими организациями, которые, по мнению представителя Австралии, сыграют важную роль в формировании устойчивой и более сильной экономики.

Напомним, что ранее Энтони Альбанезе отправился в Европу с целью принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.