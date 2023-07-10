Германия в скором времени получит от Австралии свыше 100 многоцелевых бронетранспортеров Boxer. Подписание договора состоится 11 июля, сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.
"Этот контракт станет одним из самых крупных в истории [австралийского ВПК]. Он позволит сохранить порядка тысячи рабочих мест и <…> принесет экономике страны более 1 млрд австралийских долларов [$666,6 млн]. Это соглашение также поможет укрепить суверенитет Австралии и повысить ее обороноспособность".
Отмечается, что через некоторое время будут также анонсированы еще несколько важных контрактов между австралийскими ВПК и немецкими организациями, которые, по мнению представителя Австралии, сыграют важную роль в формировании устойчивой и более сильной экономики.
Напомним, что ранее Энтони Альбанезе отправился в Европу с целью принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.