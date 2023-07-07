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NetEase: "маленький закадычный друг" США оказался предателем

1:36
Мир

В свете введения Западом всесторонних санкций против России появились новые обстоятельства, связанные с ролью Японии. Авторы NetEase пишут, что Япония, известная как "маленький закадычный друг" США, также присоединилась к антироссийским санкциям, но на своих условиях.

NetEase: "маленький закадычный друг" США оказался предателем
Фото: White House/Flickr.com

Япония, будучи традиционным союзником США, объявила о введении санкций против России вместе с западными странами. Однако Токио заявил, что ограничения не распространяются на некоторые нефтегазовые проекты, связанные с Россией. Обозреватели отмечают, что у Японии есть и другие источники энергии помимо РФ, и она могла бы ввести санкции и на этот сектор. Однако Токио не стал этого делать, потому что России — стабильный и ненадёжный источник энергии, особенно с учётом стоимости и удобства транспортировки.

Несмотря на то, что Япония присоединилась к западным санкциям против России, она понимала, что это решение может привести к негативным последствиям для неё самой. Россия в ответ на японские санкции национализировала проект "Сахалин" вызвав недовольство Токио. Таким образом, Япония оказалась в сложной ситуации, где ей трудно отказаться от сотрудничества с Россией даже при введении санкций.

"В начале российско-украинского конфликта Запад с энтузиазмом начал действовать. Эта группа сброда верила, что Россия — противник Запада и тот, кто быстрее ослабит Москву, получит добычу первым!" — подытожили обозреватели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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