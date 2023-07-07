Полковник Баранец: Запад в панике после захвата ВС РФ британской ракеты Storm Shadow

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Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и подразделения "Царских волков" захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow.

Фото: redstar.ru

Внешний вид уникального трофея говорит о том, что ракета не сильно пострадала: у неё порвана только хвостовая часть. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Виктор Баранец в эфире "Радио Комсомольская правда". Сейчас Storm Shadow разделили на три части и отправили в один из научно-исследовательных институтов Минобороны России, отметил он.

"Любопытно то, что украинцы пытались не дать вытащить нашим бойцам эту ракету с поля боя. Они даже направили диверсионно-разведывательную группу, после чего солдатам пришлось отстреливаться, уходя с Storm Shadow", — рассказал Баранец.

Полковник подчеркнул, что уже сейчас в распоряжении России есть снаряд от американской гаубицы M777, реактивная система залпового огня HIMARS и ракета большой дальности Storm Shadow. Теперь российская армия сможет создать мощное противоядие западному оружию, указал эксперт.

"Запад в панике. Они там просто сокрушаются. Это очень опасный прецедент. Западные аналитики признали, что это новая оглушительная победа Владимира Путина", — заключил Баранец.