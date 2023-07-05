Заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова об испытательном полигоне для военной техники Запада ведёт к эскалации конфликта. Такое мнение выразили читатели издания Financial Times.
По их словам, боевые действия затянутся ещё на долгое время из-за подобных высказываний. Они добавили, что власти Украины не жалеют собственных граждан, призывая поставлять всё больше оружия на территорию страны.
"Резников безумец, раз говорит такое", — подчеркнул один из комментаторов.
Его позицию поддержали и другие пользователи. Читатели FT сочли слова руководителя МО Украины о тестировании техники НАТО аморальными.
Ранее Резников заявил, что Украина — идеальный полигон для проверки современного оружия, которое производится на Западе.
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