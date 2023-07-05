Политолог: Россия нанесёт ядерный удар по ВС Германии и Польши в случае войны с НАТО

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Разговоры о предполагаемом членстве Украины в НАТО и о вводе сил Североатлантического альянса на территорию Незалежной являются способом запугивания России. Таким образом Запад пытается пригрозить Москве и поднять моральный дух украинской армии. На самом деле НАТО не хочет вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

"С учётом неудавшегося контрнаступления нарастает разочарование. Ситуация кажется безнадёжной. Украина не сможет победить самостоятельно, поэтому солдаты ВСУ задаются вопросом: зачем тогда умирать?" — указал специалист.

На этом фоне в украинском обществе снижается желание участвовать в боевых действиях. Поэтому Запад пытается "поддержать" народ и подкидывает обещания о скором вступлении Украины в НАТО, о поставках современного вооружения и о вводе "миротворческих сил".

"Это такой способ широкого обмана. Украинцев заставляют сопротивляться как можно дольше и воевать до последнего", — объяснил Александров.

Собеседник Pravda.Ru убеждён: даже в случае полномасштабной войны с НАТО в России не будет объявлена вторая волна частичной мобилизации. Москва выберет более логичный способ борьбы с противником — ядерное оружие.

"Зачем нам класть бесконечное количество наших людей, когда мы можем быстрым ядерным ударом уничтожить войска Польши, Румынии и Германии. Основные силы НАТО будут лишены возможности вести какие-либо боевые действия", — заключил политолог.