Бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас охарактеризовал США как главную и ключевую проблему для формирования мировой безопасности и всеобщего порядка.
"Это мы", — ответил политик на вопрос о самой большой угрозе безопасности в мире в интервью The New York Times.
Сложившаяся демократия в Штатах, по словам Хааса, представляет собой нестабильное и сомнительное проявление воображаемого мира. Хотя проводимая политика в США должна была стать "самым надёжным якорем" на международной арене.
Ранее МИД КНДР сообщал о затруднительном положении между США и Южной Кореей. К текущему моменту уровень напряженности быстро может дойти до начала ядерной войны.
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