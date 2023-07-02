Рогов: "Зеленский обречён, при любом мире его сразу сносят"

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Президент Украины Владимир Зеленский сделает всё, чтобы не допустить прекращения вооруженного конфликта, в противном случае его сразу отстранят от власти, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Зеленский обречён, потому что при любом мире, который наступает, его сразу сносят", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Украинцы, по словам Рогова, давно возмущаются своим низким уровнем жизни, тогда как чиновники продолжают разворовывать бюджет страны. Сейчас Киеву удаётся всё происходящее списать на последствия военных действий.

"Поэтому он (Зеленский. — Прим. ред.) будет делать всё для того, чтобы была война", — резюмировал политик.

Ранее китайский аналитик предупредил, что не только европейские страны, но и весь остальной мир дорого заплатят за провокации НАТО в отношении России.