Провокационное поведение Североатлантического альянса в отношении Москвы приведёт к огромным проблемам для Европы и остального мира, заявил китайский аналитик Сюй Хайюнь.
В результате конфликта на Украине, который был спровоцирован западным военным блоком, европейские страны и США уже столкнулись с энергетическим кризисом, а мир потрясает глобальный продовольственный кризис, напомнил он.
"Новый виток утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придётся заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО", — написал эксперт в издании "Жэньминь Жибао".
В качестве примера натовской провокации Сюй Хайюнь привёл учения Air Defender 23, в рамках которых войска альянса отрабатывали защиту от "агрессии с востока".
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