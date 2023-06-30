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Захарова: посольство выясняет причины задержания российского хоккеиста в Польше

1:06
Мир

Сотрудники посольства в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента с задержанием в Польше российского хоккеиста. Из сегодняшнего заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой следует, что спортсмену будет оказана вся необходимая помощь.

Захарова акцентировала внимание на том, что генеральный прокурор Польши оценил ситуацию как "14-й случай ареста граждан РФ", сообщает телеканал "360".

Российская сторона заявила о решительном протесте и выступила с требованием немедленно предоставить ей исчерпывающие аргументы.

Напомним, генпрокурор Польши Збигнев Зебро ранее проинформировал о том, что на территории республики задержан российский хоккеист, якобы занимавшийся шпионажем. Правительство страны предъявило ему обвинения и арестовало на срок в три месяца. Не исключено, что речь идёт о 20-летнем Максиме Сергееве, играющем в местной команде с середины осени 2021 года.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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