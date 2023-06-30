Политолог: НАТО столкнётся с дилеммой из-за провокаций Польши и Литвы в адрес России

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В середине июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, после чего Польша и Литва могут ввести свои войска на территорию Западной Украины. Об этом заявили сразу несколько мировых изданий, ссылаясь на собственные источники.

Фото: svs-gru.ru

Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко считает, что Польша давно засматривается на западные регионы Незалежной и пытается вернуть так называемые Восточные кресы под свой контроль.

Собеседник Pravda.Ru отметил, главный вопрос состоит в том, на какую глубину Россия будет обеспечивать свою безопасность в отношении с Украиной, указал Михайленко.

"В какой-то мере это будет реакция на то, как поступят страны НАТО, в частности Польша и Литва", — объяснил профессор.

Если ВС РФ нанесут удар по польской армии на территории Украины, то в силу может вступить пятая статья устава НАТО, которая подразумевает вооружённую помощь государству блока в случае агрессии со стороны противника. Однако это не будет выполнено автоматически, поскольку необходимо изучить военные, стратегические и политические последствия, подчеркнул Михайленко.

"Это будет очень серьёзная дилемма для НАТО, так как Польша и Литва провоцируют Россию. В теории международной безопасности есть такой подход, что иногда такой партнёр, который провоцирует, не заслуживает того, чтобы с ним продолжалось союзничество", — заключил специалист.