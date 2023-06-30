В середине июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, после чего Польша и Литва могут ввести свои войска на территорию Западной Украины. Об этом заявили сразу несколько мировых изданий, ссылаясь на собственные источники.
Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко считает, что Польша давно засматривается на западные регионы Незалежной и пытается вернуть так называемые Восточные кресы под свой контроль.
Собеседник Pravda.Ru отметил, главный вопрос состоит в том, на какую глубину Россия будет обеспечивать свою безопасность в отношении с Украиной, указал Михайленко.
"В какой-то мере это будет реакция на то, как поступят страны НАТО, в частности Польша и Литва", — объяснил профессор.
Если ВС РФ нанесут удар по польской армии на территории Украины, то в силу может вступить пятая статья устава НАТО, которая подразумевает вооружённую помощь государству блока в случае агрессии со стороны противника. Однако это не будет выполнено автоматически, поскольку необходимо изучить военные, стратегические и политические последствия, подчеркнул Михайленко.
"Это будет очень серьёзная дилемма для НАТО, так как Польша и Литва провоцируют Россию. В теории международной безопасности есть такой подход, что иногда такой партнёр, который провоцирует, не заслуживает того, чтобы с ним продолжалось союзничество", — заключил специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".