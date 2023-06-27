CNN: Запад просил Украину не наносить удары по РФ во время "вооружённого мятежа"

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители Западных стран во время попытки "вооружённого мятежа" в России попросили киевский режим не наносить удары по российской территории. Об этом сообщает CNN.

Соединённые Штаты не хотели, чтобы Москва обвинила Вашингтон в причастности к данному инциденту.

Украину попросили не "раскачивать лодку", чтобы это не было воспринято как поддержка "мятежников".

Стоит отметить, что при этом украинские СМИ, а также лидеры общественного мнения и представители террористических организаций активно поддерживали "вооружённый мятеж" ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что разведка США располагала данными о подготовке "мятежа" Евгением Пригожиным.