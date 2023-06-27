Представители Западных стран во время попытки "вооружённого мятежа" в России попросили киевский режим не наносить удары по российской территории. Об этом сообщает CNN.
Соединённые Штаты не хотели, чтобы Москва обвинила Вашингтон в причастности к данному инциденту.
Украину попросили не "раскачивать лодку", чтобы это не было воспринято как поддержка "мятежников".
Стоит отметить, что при этом украинские СМИ, а также лидеры общественного мнения и представители террористических организаций активно поддерживали "вооружённый мятеж" ЧВК "Вагнер".
Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что разведка США располагала данными о подготовке "мятежа" Евгением Пригожиным.
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