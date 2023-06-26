Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о намерении сменить фамилию: "Это шутка"
Глава Перми написал заявление о сложении полномочий
Аэропорт Минвод временно остановил приём и вылет самолётов из-за повреждения ВПП
В Москве экстренно эвакуируют людей из Останкинской башни
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидировали
Латвия перекрыла приём заявлений на выдачу россиянам виз всех типов
Sohu: премьер-министр Китая Ли Цян приехал в Берлин и произнёс там важную речь о санкциях
Geopolitika: США достигли цели-минимум на Украине — скоро начнётся реабилитация России
Суд не стал штрафовать Пугачёву за неуплату аренды за участок земли в Солнечногорске

TU: ошибка лаборанта в Америке уничтожила результаты десятков лет исследований

2:26
Мир

В сентябре 2020 года в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой произошёл непредвиденный инцидент, связанный с выключением оборудования в лаборатории. В ней проводились научные исследования, их результаты были уничтожены. Об этом сообщает The Times Union (TU).

Причиной этого инцидента стало неверное действие уборщика, который случайно отключил морозильную камеру. В ней содержались клеточные культуры и образцы, используемые в исследованиях.

Морозильная камера была необходима для поддержания очень низкой температуры. Она составляла около минус 44 градусов Цельсия. Она долгое время хранила ценные результаты исследований, которые накопились за 25 лет. Перед инцидентом морозильная камера испытывала некоторые технические проблемы, и исследователи обратили внимание на звуковой сигнал, который она издавала. Учёные даже разместили предупреждающую табличку, просившую сотрудников не трогать и не выключать оборудование.

Когда уборщик попал в лабораторию несколько дней спустя, он не заметил предупреждающего знака и решил, что нужно что-то сделать с раздражающим звуком тревоги. В результате уборщик начал переключать электрические приборы и, к несчастью, случайно выключил морозильную камеру.

На следующий день после инцидента научные сотрудники обнаружили, что температура в аппарате повысилась до минус 3,5 градусов Цельсия. Эксперты приняли срочные меры для спасения материалов исследования. Однако большинство образцов оказались повреждены и уничтожены, и восстановление их оказалось невозможным.

Согласно иску, поданным университетом против компании, нанявшей уборщика, требуется один миллион долларов (84,5 миллиона рублей) для воссоздания исследований, связанных с изучением фотосинтеза, результаты которых имели важное значение для разработки солнечных панелей.

В ходе допроса виновный заявил, что он думал, что включает электрические рубильники, но по ошибке их выключил.

"В конце беседы он, похоже, всё ещё не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь", — говорится в отчёте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про солнечные панели
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Последние материалы
Суд не стал штрафовать Пугачёву за неуплату аренды за участок земли в Солнечногорске
Geopolitika: США достигли цели-минимум на Украине — скоро начнётся реабилитация России
Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по теме диверсий на "Северных потоках"
Эксперт Саона объяснила произошедшие в России события мистическим значением числа 24
В Германии заявили, что не смогут обеспечить киевский режим необходимым количеством боеприпасов
Трихолог: сушка волос феном приводит к их разрушению
В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара
TU: ошибка лаборанта в Америке уничтожила результаты десятков лет исследований
В художественном училище Дагестана опровергли пропаганду ЛГБТ выпускниками
Врач Гончаров рассказал, как будут лечить россиян после исчезновения бисептола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников