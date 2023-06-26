TU: ошибка лаборанта в Америке уничтожила результаты десятков лет исследований

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В сентябре 2020 года в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой произошёл непредвиденный инцидент, связанный с выключением оборудования в лаборатории. В ней проводились научные исследования, их результаты были уничтожены. Об этом сообщает The Times Union (TU).

Причиной этого инцидента стало неверное действие уборщика, который случайно отключил морозильную камеру. В ней содержались клеточные культуры и образцы, используемые в исследованиях.

Морозильная камера была необходима для поддержания очень низкой температуры. Она составляла около минус 44 градусов Цельсия. Она долгое время хранила ценные результаты исследований, которые накопились за 25 лет. Перед инцидентом морозильная камера испытывала некоторые технические проблемы, и исследователи обратили внимание на звуковой сигнал, который она издавала. Учёные даже разместили предупреждающую табличку, просившую сотрудников не трогать и не выключать оборудование.

Когда уборщик попал в лабораторию несколько дней спустя, он не заметил предупреждающего знака и решил, что нужно что-то сделать с раздражающим звуком тревоги. В результате уборщик начал переключать электрические приборы и, к несчастью, случайно выключил морозильную камеру.

На следующий день после инцидента научные сотрудники обнаружили, что температура в аппарате повысилась до минус 3,5 градусов Цельсия. Эксперты приняли срочные меры для спасения материалов исследования. Однако большинство образцов оказались повреждены и уничтожены, и восстановление их оказалось невозможным.

Согласно иску, поданным университетом против компании, нанявшей уборщика, требуется один миллион долларов (84,5 миллиона рублей) для воссоздания исследований, связанных с изучением фотосинтеза, результаты которых имели важное значение для разработки солнечных панелей.

В ходе допроса виновный заявил, что он думал, что включает электрические рубильники, но по ошибке их выключил.

"В конце беседы он, похоже, всё ещё не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь", — говорится в отчёте.

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