В Минэнерго США сочли пандемию COVID-19 результатом утечки из лаборатории

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство энергетики США пришло к выводу о вероятности того, что пандемия коронавируса возникла в результате утечки данных из лаборатории. Об этом говорится в секретном отчёте разведки, утверждается в материале, опубликованном в издании The Wall Street Journal.

Согласно этой информации, эксперты американского Минэнерго США присоединилось к выводам Федерального бюро расследований. По их мнению, вирус, скорее всего, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории, цитирует РИА "Новости" материал американского издания.

Почему речь именно о Министерстве энергетики, ведь это вроде бы не профильное ведомство? В США профильное, именно оно контролирует сеть лабораторий, некоторые из которых заняты в биологических исследованиях.

Однако единства мнений не наблюдается: в других американских ведомствах, которые также задействованы в расследовании, полагают, что распространие COVID-19 началось естественным путём.

Новые данные, которые повлияли на выводы Минэнерго США, чиновники предоставить отказались. Уточнили только, что в Минэнерго и в ФБР пришли к выводу об утечке из лаборатории по разным причинам.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разведка США пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса.

Он заявил, что если появится новая информация, то она будет сообщена конгрессу и американским гражданам. По словам Салливана, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть материал The Wall Street Journal.

Так что вопрос происхождения COVID-19 остается открытым, исследования продолжаются.

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