Украинский военнопленный Андрей Оранюк рассказал, что его отправили на подготовку во Францию. Однако западные инструкторы ничему не смогли научить его: за всё время курса солдату удалось пострелять только один раз.
"Водили под конвоем, сзади конвой, спереди конвой. Подай, не мешай, вот такие вещи говорили. Нас там ничему толком не учили. Раз позволили пострелять, да и то холостыми патронами", — заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Он сравнил обучение под Парижем с пребыванием в тюрьме и подчеркнул, что инструкторы постоянно говорили про "российскую агрессию". Кроме того, во Франции солдатам давали некие препараты, после которых военнослужащие становились вялыми.
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