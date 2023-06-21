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Эксперты оценили употребление боевых наркотиков солдатами ВСУ: включается "режим Бога"

2:18
Мир

Запад предоставляет солдатам украинской армии особые препараты, которые снижают страх и повышают агрессивность. США уже отрабатывали данные стимуляторы во время войны во Вьетнаме. Затем американцы проводили эксперименты, чтобы усовершенствовать их. Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru слова командира батальона "Ахмат" Апти Алаудинова про использование биооружия на Украине.

Эксперты оценили употребление боевых наркотиков солдатами ВСУ: включается "режим Бога"
Фото: censor.net

Ранее комбат сообщил, что украинские военные идут в наступление под действием "боевой химии", которую на них испытывает Запад. НАТО планирует сделать из боевиков ВСУ "суперсолдат", считает Алаудинов.

Александров подчеркнул: без препаратов солдаты ВСУ не смогли бы воевать, поскольку у них отсутствует мотивация.

"Боевики пытаются разбегаться при первой возможности. Только вот такие стимуляторы позволяют им идти в атаку. Они повышают агрессивность, снижают страх и инстинкт самосохранения", — отметил эксперт.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал, что во Вьетнаме американцы воевали под бензедрином. Мощный психостимулятор позволяет не спать и не есть сутками. Кроме того, у солдата под воздействием данного препарата включается "режим Бога": человеку кажется, что он бессмертный.

Психиатр объяснил: для наступления нужны именно психостимуляторы длительного действия. Однако некоторым военнослужащим дают транквилизаторы, чтобы успокоить их перед отправкой на передовую.

"Людей хватают на улице. Они не хотят воевать, поэтому им нужны вещества одурманивающего действия. Человеку дают успокоительные, чтобы он в условиях боевого стресса не сдался и не застрелился. Дальше смотрят: прожил неделю — значит можно испытывать следующий препарат. Мы видим этих пленных с выпученными глазами, которые не могут спать, мы видим ломки у них, когда наркотик перестаёт попадать в организм. Всё очень печально. Людей гонят на убой", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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