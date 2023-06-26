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Украина вывезла более 32 млн тонн зерна через свои порты

0:59
Мир

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что киевский режим экспортировал за последний год из портов Украины свыше 32 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает телеканал TRT.

Министр отметил, что в период с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года объём продукции по зерновому коридору составил 32 млн 58 тыс. 685 тонн.

Около 4 млн тонн было поставлено в Африку. При этом объём экспорта на Африканский континент увеличился до 12%, в то время как в первые шесть месяцев составлял лишь 6%.

Около 7.7 млн тонн продукции поставлено в Китай, 5,9 млн тонн в Испанию и 3,6 млн тонн в Турцию.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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