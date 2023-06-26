Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что киевский режим экспортировал за последний год из портов Украины свыше 32 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает телеканал TRT.
Министр отметил, что в период с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года объём продукции по зерновому коридору составил 32 млн 58 тыс. 685 тонн.
Около 4 млн тонн было поставлено в Африку. При этом объём экспорта на Африканский континент увеличился до 12%, в то время как в первые шесть месяцев составлял лишь 6%.
Около 7.7 млн тонн продукции поставлено в Китай, 5,9 млн тонн в Испанию и 3,6 млн тонн в Турцию.
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