"Турпром": в Европе и Турции стремительно распространяются две страшные инфекции

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты посоветовали отправляющимся этим летом в Турцию и Европу туристам планировать свой отдых исходя из нового предупреждения. Две опасные тропические инфекции, которые передаются комарами, стремительно распространяются в 26 странах Европы, а также в Турции. Об этом пишет "Турпром".

В отчётах специалистов по эпидемиям, которые публикует The Sun, говорится, что переносящие смертельные заболевания комары достигли новых территорий континента. Данный негативный тренд, по мнению экспертов, связан с изменением климата, вызывающим частые волны тепла и наводнения.

Учёные опасаются также возможности распространения вирусов на другие европейские страны, что может привести к росту числа заболевших и смертей от тропических заболеваний, таких как лихорадка денге и чикугунья.

В связи с этим они призвали путешественников и жителей пострадавших регионов принимать меры предосторожности.

Ранее эксперты объяснили, почему дико подорожавшая Турция по-прежнему остаётся лидером пляжного отдыха среди россиян.

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