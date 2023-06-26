Глава немецкого министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украине американские боевые истребители F-16. По словам политика, причина в том, что у ФРГ их просто нет.
Как уточнил Писториус, Берлина нет "в коалиции стран" с истребителями.
"На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16", — цитирует министра Spiegel.
Авторы статьи подчеркнули, что киевский режим продолжает просить у Германии самолёты и надеется, что ситуация разрешится в интересах Украины, как это было с танками.
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