Хочет Запад того или нет, но ему придётся принять исторический момент, совершённый Россией. Такое мнение выразил обозреватель Макс Гастингс.
Этот шаг заключается в "историческом развороте от Европы", уточнил журналист.
"Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы", — написал Гастингс в материале для The Times.
Обозреватель подчеркнул, что положение российской экономики на удивление стабильно, в то время как дела в западных странах куда хуже.
Гастингс сослался на статистические данные, наглядно демонстрирующие неважное положение дел в оборонной промышленности стран Западной Европы, в частности, Великобритании.
Обозреватель напомнил о нынешней уязвимости стран ЕС, и призвал их задуматься об усилении своих армий.
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