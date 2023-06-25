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The Times: Запад будет вынужден принять исторический шаг, сделанный Россией

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Мир

Хочет Запад того или нет, но ему придётся принять исторический момент, совершённый Россией. Такое мнение выразил обозреватель Макс Гастингс.

Этот шаг заключается в "историческом развороте от Европы", уточнил журналист.

"Мы должны адаптироваться к тому, что Россия совершила исторический разворот от Европы", — написал Гастингс в материале для The Times.

Обозреватель подчеркнул, что положение российской экономики на удивление стабильно, в то время как дела в западных странах куда хуже.

Гастингс сослался на статистические данные, наглядно демонстрирующие неважное положение дел в оборонной промышленности стран Западной Европы, в частности, Великобритании.

Обозреватель напомнил о нынешней уязвимости стран ЕС, и призвал их задуматься об усилении своих армий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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