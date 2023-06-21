Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какие растения лучше всех очищают воздух в доме
Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары
Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"
В России началась Международная акция «Свеча Памяти», приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100
Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla
Турцию назвали самой опасной для здоровья россиян страной

В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине

Мир

Финляндия новым правительством угрожает сократить финансовую помощь африканским государствам, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине. По информации, опубликованной британской газетой The Times, это касается таких стран, как Кения, Непал, Танзания, Мозамбик и Эфиопия, пишет EADaily.

В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине
Фото: relrus.ru

"Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину и, по сравнению с неизмеримыми страданиями украинцев, морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают операцию России", — заявил министр торговли и международного развития страны Вилле Тавио.

Министр призывает развивающиеся страны сконцентрироваться на своём внутреннем развитии вместо того, чтобы поддерживать действия России на Украине. Он указывает на то, что некоторые государства, получающие финансовую помощь от Финляндии, не уважают международные правила и суверенитет Украины. 

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал серьёзно относиться к взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.

"Независимо от того, связано ли это (негативное отношение) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьёзно", — цитирует его газета Ilta-Sanomat.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Финляндия вошла в НАТО: что изменится для ее безопасности и как реагирует Кремль
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Mirror: эксперты назвали продукты, из-за которых могут сниться кошмары
Путин: поставленные Западом танки ВСУ "горят за милую душу"
В России началась Международная акция «Свеча Памяти», приуроченная к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра
Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель
Почему опасно заливать в автомобиль высокооктановый бензин АИ-98 и АИ-100
Пережившая рак россиянка сломала ногу на Бали и пожаловалась на безразличие местных врачей
Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla
Турцию назвали самой опасной для здоровья россиян страной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников