В Европе нашли рычаг давления на страны Африки за поддержку спецоперации РФ на Украине

Финляндия новым правительством угрожает сократить финансовую помощь африканским государствам, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине. По информации, опубликованной британской газетой The Times, это касается таких стран, как Кения, Непал, Танзания, Мозамбик и Эфиопия, пишет EADaily.

Фото: relrus.ru

"Главная обязанность Финляндии — поддерживать Украину и, по сравнению с неизмеримыми страданиями украинцев, морально неправильно для Финляндии продолжать предоставлять помощь в целях развития странам, которые поддерживают операцию России", — заявил министр торговли и международного развития страны Вилле Тавио.

Министр призывает развивающиеся страны сконцентрироваться на своём внутреннем развитии вместо того, чтобы поддерживать действия России на Украине. Он указывает на то, что некоторые государства, получающие финансовую помощь от Финляндии, не уважают международные правила и суверенитет Украины.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал серьёзно относиться к взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.

"Независимо от того, связано ли это (негативное отношение) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьёзно", — цитирует его газета Ilta-Sanomat.

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