Уничтожение Российской Федерации является первоочередной целью транснациональных структур и наднациональных кланов олигархов, так называемого "глубинного государства" или deep state. Об этом проинформировал советник главы Минобороны России, госсоветник Андрей Ильницкий.
В статье для журнала "Арсенал Отечества" представитель оборонного ведомства напоминает о том, что конце минувшего года в Соединённых Штатах была принята новая стратегия нацбезопасности. В ней говорится о том, что США — глобальный гегемон — государство со сферой интересов в виде всего мира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.