Госсоветник Ильницкий назвал уничтожение России основной целью транснационального deep state

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Уничтожение Российской Федерации является первоочередной целью транснациональных структур и наднациональных кланов олигархов, так называемого "глубинного государства" или deep state. Об этом проинформировал советник главы Минобороны России, госсоветник Андрей Ильницкий.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В статье для журнала "Арсенал Отечества" представитель оборонного ведомства напоминает о том, что конце минувшего года в Соединённых Штатах была принята новая стратегия нацбезопасности. В ней говорится о том, что США — глобальный гегемон — государство со сферой интересов в виде всего мира.