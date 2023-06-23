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Госсоветник Ильницкий назвал уничтожение России основной целью транснационального deep state

0:39
Мир

Уничтожение Российской Федерации является первоочередной целью транснациональных структур и наднациональных кланов олигархов, так называемого "глубинного государства" или deep state. Об этом проинформировал советник главы Минобороны России, госсоветник Андрей Ильницкий.

Госсоветник Ильницкий назвал уничтожение России основной целью транснационального deep state
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В статье для журнала "Арсенал Отечества" представитель оборонного ведомства напоминает о том, что конце минувшего года в Соединённых Штатах была принята новая стратегия нацбезопасности. В ней говорится о том, что США — глобальный гегемон — государство со сферой интересов в виде всего мира.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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