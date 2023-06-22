Шольц вновь не оставил Киеву шанса стать членом НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц ещё раз дал обещание поддерживать Киев ровно столько, сколько потребуется. Соответствующее заявление канцлера прозвучало в бундестаге 22 июня, пишет EADaily.

Фото: anna-news.info

Шольц призвал НАТО дать Киеву долгосрочные гарантии безопасности, назвав это "абсолютным приоритетом Альянса". Канцлер ФРГ напомнил о том, сколько техники и вооружения Берлин уже поставил Украине, и сколько ещё собирается передать вместе с союзниками.

При этом Шольц ясно дал понять, что о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта не может быть и речи.

"Украина и сама понимает, что еë стремление к вступлению в НАТО сейчас не имеет никаких шансов. Украинское правительство само осознало, что, пока Россия ведëт боевые действия против Украины, о вступлении в НАТО не может быть и речи", — заявил Шольц.

В заключение канцлер заверил, что будет заниматься усилением бундесвера, который, по его словам, должен стать "гарантом обороны в ЕС".