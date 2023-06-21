Politico: Евросоюз примет план восстановления Украины на 100 миллиардов евро

Во избежание экономической и гуманитарной катастроф в Европе государства Евросоюза намерены принять план, предусматривающий восстановление Украины.

В течение ближайших трёх лет на достижение этих целей направят 100 миллиардов евро, пишет Politico.

В статье говорится о том, что из средств "Украинского фонда" стране выделят около 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год. Ещё 33 миллиарда киевский режим получит в качестве кредитов, а 17 миллиардов — в виде грантов. Управлять последними планируется при помощи нового инструмента, получившего название "Украинский резерв", резюмировали иностранные обозреватели.