Во избежание экономической и гуманитарной катастроф в Европе государства Евросоюза намерены принять план, предусматривающий восстановление Украины.
В течение ближайших трёх лет на достижение этих целей направят 100 миллиардов евро, пишет Politico.
В статье говорится о том, что из средств "Украинского фонда" стране выделят около 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год. Ещё 33 миллиарда киевский режим получит в качестве кредитов, а 17 миллиардов — в виде грантов. Управлять последними планируется при помощи нового инструмента, получившего название "Украинский резерв", резюмировали иностранные обозреватели.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.