Гундаров рассказал, что предпримут Украина и НАТО после провального наступления ВСУ

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Наступление украинской армии провалилось после первого этапа, но генералы НАТО не собираются сдаваться. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров. Сейчас Украина планирует взять так называемую оперативную паузу, чтобы дождаться западной авиации, считает он.

"На серьёзное наступление у ВСУ сил сейчас не хватит. Они вынуждены будут сделать паузу. Однако они тут же начнут копить силы для следующего "наступа", — указал эксперт в беседе с "МК".

Основная причина провала противника состоит в дефиците боевой авиации. Боевики ВСУ шли в атаку без поддержки с воздуха, поэтому военная техника и живая сила стали лёгкими мишенями для российской армии, объяснил Гундаров.

Сейчас Запад должен предоставить Киеву самолёты, чтобы ВСУ могли снова наступать. Однако ни США, ни Европа не хотят рисковать и торопиться с поставками.

"Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что для их обучения украинцев потребуется шесть месяцев, а глава Минобороны Украины Алексей Резников заявляет, что его лётчики смогут освоить F-16 за четыре месяца. Это значит к зиме Киев завершит свою "оперативную паузу" и снова заговорит о "контрнаступе", — отметил капитан.