Дмитрий Савельев: России не по пути с западной "цивилизацией"

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21 июня в Лондоне состоится очередная международная конференция, посвященная Украине — на этот раз для западного бизнеса. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что России не по пути с западной цивилизацией, использующей конфликт на Украине в качестве средства наживы.

Фото: Pravda.Ru

— Уроки истории полезно помнить и осмысливать. Победив во Второй мировой войне, российская армия начала расчищать от руин города на освобождённых от фашистов территориях и раздавать мирным жителям продовольствие, были открыты госпитали для гражданских, а музеи защищены от разграбления. Характерно, что наша армия кормила голодных не только на подконтрольной ей территории, но зачастую там, где территорию контролировали союзники, считавшие гуманизм русских в порядке вещей. К слову, сегодня на российских территориях Донбасса самым активным образом восстанавливается мирная жизнь, чего нельзя сказать о территории, где все ещё присутствуют украинские нацисты. Те только репараций требуют и считают, сколько украинского зерна утекло за рубеж.

Насколько резко контрастирует поведение россиян с рвением западного мира любой ценой наживаться на крови и разрушениях! Администрация Байдена создала идеальную бизнес-схему для того, чтобы очистить арсеналы от устаревшего вооружения и модернизировать свою армию, подписывая с производителями оружия и военной техники многомиллионные контракты. Обладая акциями ряда оружейных компаний, конгломерат JP Morgan в то же время заключает с Украиной лицемерное соглашение о сборе средств на восстановление страны. Мероприятие Ukraine House Davos в Швейцарии собрало столько бизнесменов, что не хватило сидячих мест, и коммерсанты были вынуждены толпиться в проходах. Больше разрушений — больше возможностей для наживы. Так кому же на самом деле выгодно, чтобы "жернова войны не переставали вращаться"?

Пусть это сравнение станет отрезвляющим душем для тех, кто продолжает по старинке называть Запад "нашим партнёром", оглядываться на его мнение и считать заведения с вывесками на латинице "уровнем выше". Кто встречал за рубежом надписи кириллицей в ресторанах или магазинах? У нас разный менталитет, система ценностей и понятия о человечности. Пора начать ценить собственную уникальность и нести её в мир. Мы имеем богатейшую историю и культуру, построенную на принципе истинного гуманизма. Это та база, на которой и нужно создавать цивилизацию, свободную от западных влияний.