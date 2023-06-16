Глава Украины Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт за 24 часа

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается верить в способность экс-главы США Дональда Трампа урегулировать конфликтную ситуацию в течение 24 часов.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, ни один человек в мире сегодня не может остановить боестолкновения на Украине. В беседе с NBC News он также отметил, что некоторые американские политики, например, губернатор Флориды Рон Десантис преуменьшают значение конфликта, называя его "территориальным спором". Как подчеркнул Зеленский, Вашингтон станет прямым участником противостояния в случае победы РФ над ВСУ.

Глава Украины добавил, что его государство столкнётся с большими рисками, если Белый дом решит сократить поддержку Киева.

Ранее представители республиканской партии США обрушились с критикой на Трампа после его обещания остановить боевые действия за 24 часа. Так, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон считает, что экс-президент страны настроен на взаимодействие с Москвой, ради которого готов "продать" Украину.