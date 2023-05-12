Республиканцы осудили обещание Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

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В США представители республиканской партии раскритиковали бывшего руководителя страны Дональда Трампа из-за его обещания урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

Фото: Instagram* Дональда Трампа

Как подчеркнул экс-губернатор Арканзаса, кандидат в президенты США Аса Хатчинсон, Трамп настроен на поддержку Москвы. Ради этого он готов "продать Украину", считает республиканец.

"Несмотря на то, что его заявление звучит крайне нелепо, я подозреваю, что он попытался бы это сделать", — приводит издание The Hill комментарий бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.

По его мнению, Трамп в случае успешного урегулирования конфликта передаст Украину российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее экс-президент США заявил, что он сможет остановить боевые действия на украинской территории за 24 часа, если победит на выборах в 2024 году. Эскалация конфликта между Москвой и Киевом способна спровоцировать Третью мировую войну, уточнил Трамп.

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