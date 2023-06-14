Китайский мирный план по урегулированию украинского конфликта Запад воспринял положительно, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
Ранее китайские власти представили мировому сообществу мирный план по дипломатическому решению конфликта на Украине, где прописали чётки пункты. По словам посла, он в своём "турне" обсудил возможность его реализации с несколькими сторонами:
"Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине", — пояснил представитель дипмиссии РИА новости.
По его словам, Китай намерен сыграть позитивную роль в решении украинского конфликта.
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