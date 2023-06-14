В Китае проинформировали о реакции Запада на мирный план Пекина по Украине

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Китайский мирный план по урегулированию украинского конфликта Запад воспринял положительно, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Фото: Telegram

Ранее китайские власти представили мировому сообществу мирный план по дипломатическому решению конфликта на Украине, где прописали чётки пункты. По словам посла, он в своём "турне" обсудил возможность его реализации с несколькими сторонами:

Францией,

Германией,

Евросоюзом,

Россией.

"Стороны позитивно оценили усилия китайской стороны и заявили, что хотят мира, а не войны, выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине", — пояснил представитель дипмиссии РИА новости.

По его словам, Китай намерен сыграть позитивную роль в решении украинского конфликта.