Путин сообщил о наличии нескольких планов по территориальным границам спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть несколько планов по дальнейшему ходу спецоперации в зависимости от того, как Киев проведёт своё контрнаступление.

Фото: Администрация президента РФ

"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос", — сказал Путин на встрече с военкорами.

Президент считает, что киевские власти, помня о катастрофических потерях ВСУ, обязаны задумываться о своих дальнейших действиях.

Таким образом Путин ответил на вопрос, собираются ли ВС РФ сами продвигаться на Украине, или сделают упор на отражении последующих атак противника.

Глава государства отметил, что у России есть разные варианты дальнейших действий.

"А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", — добавил Путин.