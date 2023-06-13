Российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами задал вопрос, ответ на который интересует многих: должна ли российская армия дойти до Киева?
Путин напомнил, что российские военные уже были возле Киева, и тогда с украинской стороной была создана договорённость о мирном урегулировании ситуации. Правда, по словам президента, киевские власти этого договор просто "выкинули".
Путин отметил, что российским военным тем не менее удалось выйти туда, где они сейчас находятся, а это очень значительные территории — "вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся, за небольшим исключением, ЛНР".
Лидер государства обратил внимание, что вопрос о возможности возвращения к Киеву — риторический, а ответить на него может только он сам.
"Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет, я сам могу на него только ответить", — заключил Путин.
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