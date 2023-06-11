Сенатор Пушков оценил вопрос Маска о последствиях поставок оружия Киеву со стороны США

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению сенатора Алексея Пушкова, в Вашингтоне даже не пытаются понять, что будет, если США вместе с союзниками по НАТО так и будут продолжать накачивать Киев оружием.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Таким образом сенатор отреагировал на вопрос американского бизнесмена Илона Маска, который спросил, к чему в конце концов приведёт непрекращающаяся поддержка Украины Западом, который видит только то, что ему хочется, и не замечает очевидного.

Пушков убеждён, что в Белом доме и сами не знают ответа на этот вопрос, потому что не в состоянии думать на такую отдалённую перспективу. В Вашингтоне мечтают лишь о одном — поражении России, остальное американцев не интересует, считает парламентарий.

"Ответа у администрации Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие либо другие сценарии", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Маск оказался одним немногих, кто проявил рациональное мышление и задался основным вопросом, касающемся последствий действий Белого дома по Украине.