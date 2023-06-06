Сенатор Пушков напомнил главе Пентагона о том, кто на самом деле победил нацизм

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Сенатор Алексей Пушков напомнил Соединенным Штатам о роли Советского Союза в победе над нацизмом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Без побед Красной армии, отметил политик, высадка союзников в Нормандии, которая произошла лишь 6 июня 1944 года, была бы невозможной.

Соответствующая реакция последовала в ответ на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который не упомянул СССР во время своей речи в честь годовщины указанных событий.

Пушков напомнил Остину, что две трети гитлеровских дивизий были разгромлены Красной армией на Восточном фронте.

"Как бы ни пытались США диссоциироваться от побед русского оружия, Берлин брали наши воины, а не австралийцы с канадцами. И это известно всему миру, что бы ни говорили в Вашингтоне", — добавил сенатор.