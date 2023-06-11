Разрушение Каховской ГЭС может послужить причиной повышения цен на продукты питания в Британии. Такое мнение выразил главный экономист британского института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона, которого цитирует издание Telegraph.
"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — при водит издание слова эксперта.
Уолтон уверен, что потребители в Британии скоро ощутят на себе последствия перераспределении сельхозпродукции в мире, увидев поднявшиеся цены в магазинах.
По данным специалиста, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС пострадали примерно 500 тысяч гектаров сельхозугодий.
Авторы добавили, что этим вопросом уже озаботился премьер Британии Риши Сунак, который не исключает ограничения цен на базовые продукты.
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