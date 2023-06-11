Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может стать причиной роста цен на продукты в Британии

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Разрушение Каховской ГЭС может послужить причиной повышения цен на продукты питания в Британии. Такое мнение выразил главный экономист британского института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона, которого цитирует издание Telegraph.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — при водит издание слова эксперта.

Уолтон уверен, что потребители в Британии скоро ощутят на себе последствия перераспределении сельхозпродукции в мире, увидев поднявшиеся цены в магазинах.

По данным специалиста, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС пострадали примерно 500 тысяч гектаров сельхозугодий.

Авторы добавили, что этим вопросом уже озаботился премьер Британии Риши Сунак, который не исключает ограничения цен на базовые продукты.