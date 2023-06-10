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На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС

1:30
Мир

В украинских соцсетях в последние дни распространяются слухи о возможной эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет военный эксперт Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.

На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Фото: pixnio. com

Автор проекта "Рыбарь" отметил, что жители Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей беспокоятся из-за смытых водой кладбищ, скотомогильников, тонн погибшей рыбы, мусорных полигонов и канализаций.

При этом украинские СМИ выпускают материалы с опровержениями "фейков" об эпидемии и призывают население не паниковать. Однако отдельные врачи и чиновники распространяют заявления совсем другой тональности, добавил аналитик. Они призывают тщательно мыть продукты и кипятить воду с целью искупаться.

В одесских сообществах вчера также появилась информация о регистрации в больницах Херсонской и Одесской областей более двух сотен заболевших с подозрением на холеру, ботулизм, дизентерию и другие заболевания.

"Паника украинцев вполне закономерна, учитывая, что ни местные санэпидслужбы, ни Минздрав или региональные власти даже при большом желании не смогут однозначно сказать, что, например, споры сибирской язвы из скотомогильников не попали в воду после затопления по простой причине — документооборот и система эпидемнадзора в стране разрушались многие годы", — заключил автор канала.

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Эпидемии, изменившие ход истории. Холера
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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