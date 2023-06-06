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Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли в боях около 350 тысяч человек

1:05
Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший подсчитал потери ВСУ на передовой за время украинского конфликта. По мнению политика, официальный Киев лжёт не только своему народу, но и партнёрам.

Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли в боях около 350 тысяч человек
Фото: https://t.me/anna_news/35266

Как уточнил Кеннеди-младший, белый дом прекрасно понимал, на что толкает Украину, и ни о каком мире не шло и речи.

"По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев, — заявил политик в эфире Fox News. — Нам внушали, что этот конфликт представляет собой наш ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина. Но, на самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет".

Как подчеркнул политик, белый дом скрывает правду от американцев, пытаясь доказать, что Россия агрессор. Тогда как Киев не желает раскрывать действительные цифры потерь украинскому народу из-за опасений потерять поддержку.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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