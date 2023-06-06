Киевский режим создал для украинцев иллюзию, что Незалежная способна победить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, "сердце кровью обливается", когда граждане страны умирают за ложные надежды.
Как подчеркнул Дэвис, простые жители Украины вынуждены расплачиваться жизнями за надежды, которые им даёт Киев и его "союзники".
"Украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить", — заявил подполковник Judging Freedom.
По мнению Дэвиса, никакого шанса на победу Киева в противостоянии с Москвой нет, и власти Украины это понимают. Кроме прочего, эскалация не принесёт ничего, кроме ещё большего количества украинских жертв.
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