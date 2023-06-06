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Подполковник ВС США Дэвис: граждане Украины теряют жизни в ложных надеждах победить Россию

0:57
Мир

Киевский режим создал для украинцев иллюзию, что Незалежная способна победить Россию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, "сердце кровью обливается", когда граждане страны умирают за ложные надежды.

Подполковник ВС США Дэвис: граждане Украины теряют жизни в ложных надеждах победить Россию
Фото: rusvesna.su

Как подчеркнул Дэвис, простые жители Украины вынуждены расплачиваться жизнями за надежды, которые им даёт Киев и его "союзники".

"Украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить", — заявил подполковник Judging Freedom.

По мнению Дэвиса, никакого шанса на победу Киева в противостоянии с Москвой нет, и власти Украины это понимают. Кроме прочего, эскалация не принесёт ничего, кроме ещё большего количества украинских жертв.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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