Разведчик Риттер заявил, что Залужный получил тяжёлое ранение от ракетного удара под Херсоном

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Во время ракетного удара в районе Херсона главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил серьёзное ранение. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, во время интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Фото: https://t.me/rusvesnasu

По словам Риттера, Валерий Залужный жив, но его состояние оценивается как тяжёлое после ракетного удара, совершенного российскими военно-космическими силами (ВКС) по командному центру около Херсона. Риттер также отметил, что российские силы сумели эффективно атаковать множество сотрудников киевской разведкию Они, по словам Риттера активно сотрудничали с коллегами из США и Великобритании, находясь в бункерах по всей Украине.

Больше месяца Залужный не появлялся на публике. В СМИ ходит разная информация, но большинство склоняется к тому, что главком ВСУ получил серьёзное ранение.