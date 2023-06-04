Бывшего разведчика ВС США Риттера привела в изумление услуга в российских городах, которой нет даже в Нью-Йорке

Российские города поразительно быстро развиваются, а уровни IT-технологий и сферы услуг в них способны поразить даже много чего повидавшего американца. Своим впечатлением от России поделился экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Фото: Pravda.Ru

Американский разведчик подчеркнул, что цифровые технологи в РФ находятся на довольно высоком уровне.

"У них (русских) в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете ее с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде", — рассказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ведущий эфира Эндрю Наполитано отметил, что в Нью-Йорке такого нет, однако есть похожая услуга по онлайн-аренде мотоциклов. Ведущий согласился, что описанная Скоттом современная российская реальность является "поразительной".

Ранее Риттер уже рассказывал о бурном развитии инфраструктуры и строительной сферы в России, которое стало возможным при помощи многомиллиардных инвестиций из Индии, Китая и других дружественных РФ стран.