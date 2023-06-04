Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выглядит нелепо, когда заявляет, что разгадал планы президента России Владимира Путина, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
Он уверен, что узнать о замыслах российского лидера можно только в том случае, если Путин сам их озвучит.
"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Тем более, отметил бывший разведчик, к настоящему моменту ни один из прогнозов Блинкена о планах президента РФ так и не сбылся в реальности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.