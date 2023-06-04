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Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Блинкен бессмысленно пытается угадать планы Путина

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Мир

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выглядит нелепо, когда заявляет, что разгадал планы президента России Владимира Путина, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Блинкен бессмысленно пытается угадать планы Путина
Фото: Saul Loeb/AP

Он уверен, что узнать о замыслах российского лидера можно только в том случае, если Путин сам их озвучит.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Тем более, отметил бывший разведчик, к настоящему моменту ни один из прогнозов Блинкена о планах президента РФ так и не сбылся в реальности.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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