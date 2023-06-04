Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Блинкен бессмысленно пытается угадать планы Путина

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выглядит нелепо, когда заявляет, что разгадал планы президента России Владимира Путина, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

Фото: Saul Loeb/AP

Он уверен, что узнать о замыслах российского лидера можно только в том случае, если Путин сам их озвучит.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…" — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Тем более, отметил бывший разведчик, к настоящему моменту ни один из прогнозов Блинкена о планах президента РФ так и не сбылся в реальности.