В противостоянии с Россией у Киева нет никаких шансов. В этом уверен офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди. Своими мыслями на этот счёт военный поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"У Украины нет шансов на победу. Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — сказал Джиральди.
При этом США даже не делают попыток для того, чтобы остановить конфликт, провоцируя украинского президента Владимира Зеленского на всё более необдуманные действия.
Между тем офицер ЦРУ уверен, что украинский конфликт можно урегулировать политическими методами, после чего решить вопросы, связанные с территориями. Но вместо этого Вашингтон продолжает заверять, что будет помогать Украине "до победного", накаляя и без того напряжённую ситуацию.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.