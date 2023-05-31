Офицер ЦРУ Джиральди призвал Зеленского смириться с поражением

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В противостоянии с Россией у Киева нет никаких шансов. В этом уверен офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди. Своими мыслями на этот счёт военный поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Фото: lentka.com

"У Украины нет шансов на победу. Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — сказал Джиральди.

При этом США даже не делают попыток для того, чтобы остановить конфликт, провоцируя украинского президента Владимира Зеленского на всё более необдуманные действия.

Между тем офицер ЦРУ уверен, что украинский конфликт можно урегулировать политическими методами, после чего решить вопросы, связанные с территориями. Но вместо этого Вашингтон продолжает заверять, что будет помогать Украине "до победного", накаляя и без того напряжённую ситуацию.