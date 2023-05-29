MWM: танк Т-72БМ2 из Белоруссии может превзойти Т-72Б3 ВС России

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Представленный на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске модернизированный танк Т-72БМ2 из Белоруссии может превосходить Т-72Б3 ВС РФ по бронезащите, однако уступать ему в подвижности. Об этом проинформировало американское издание Military Watch Magazine (MWM), которое сравнило версии боевых машин.

Фото: Вадим Савицкий

"Танк Т-72Б4 значительно приближает стандарты бронезащиты к уровню самого боеспособного танка российской армии Т-90М", — пишет издание.

Авторы публикации допускают превосходство более новых машин российской модификации, в частности, Т-72Б4. Не исключается, что изменения белорусских Т-72 проводились при участии РФ.

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