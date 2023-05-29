Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух подозреваемых в участии в незаконном вооружённом формировании. Арестованы граждане, предположительно входившие в террористическую организацию, деятельность которой запрещена действующим в РФ законодательством.
Братья 1999 и 2000 г. р. являлись непосредственными участниками противоправных действий, осуществлённых на территориях приграничных с Крымским полуостровом субъектов.
Уголовные производства открыты по факту участия в вооружённом формировании, сообщает военный аналитик Рыбарь.
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