"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам

Российская туристка пожаловалась на сервис в отеле Египта. По словам женщины, отношение к гражданам России хамское и дошло до того, что еда на "шведском" столе неожиданно заканчивалась, когда русские приходили завтракать.

Фото: pixabay.com

Женщина рассказала, что поехала по путёвке "всё включено", однако сервис разочаровал.

"Каждый раз, когда они подходили к столу, еда "неожиданно" заканчивалась, однако, удивительным образом, запасы возобновлялись, как только к нему подходили туристы из других стран", — пишет "ГЛАС.RU".

Туристка подчеркнула, что в номере не дали даже мыла, а тапочки и халат приходилось покупать отдельно.