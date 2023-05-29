Российская туристка пожаловалась на сервис в отеле Египта. По словам женщины, отношение к гражданам России хамское и дошло до того, что еда на "шведском" столе неожиданно заканчивалась, когда русские приходили завтракать.
Женщина рассказала, что поехала по путёвке "всё включено", однако сервис разочаровал.
"Каждый раз, когда они подходили к столу, еда "неожиданно" заканчивалась, однако, удивительным образом, запасы возобновлялись, как только к нему подходили туристы из других стран", — пишет "ГЛАС.RU".
Туристка подчеркнула, что в номере не дали даже мыла, а тапочки и халат приходилось покупать отдельно.
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