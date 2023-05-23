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РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции

0:59
Туризм

Российские туристические операторы объявили о новой политике Турции для приезжающих на отдых в страну, которую планируют внедрить к началу летнего сезона уже текущего года, сообщили источники.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Фото: qha.com.tr

Так, согласно информации, инициативу запустили в рамках государственной туристической программы, которая предусматривает выдачу сертификатов безопасности всем отелям со средней и большой вместимостью. Однако она не несёт в себе новых ограничений для туристов, как это было с политикой "ковидной безопасности", сообщили эксперты.

"То есть это в целом про развитие туризма, это не про ограничения, не про ковид", — сообщили эксперты в беседе с РБК.

По словам экспертов, граждан из России не должно пугать сообщение Анкары о "сертификатах безопасности", так как все ограничения по коронавирусу были сняты, а программа лишь предполагает развитие туризма, что гостей практически не коснётся.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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