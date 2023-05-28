Экс-советник Кучмы Соскин: массовая мобилизация на Украине уже привела к гражданской войне

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По мнению Олега Соскина, экс-советника бывшего президента Леонида Кучмы, на Украине уже идёт гражданская война, вызванная массовой мобилизацией, от которой невозможно скрыться в "концлагере имени Зеленского".

Фото: Ютуб

"Внутри украинского общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Политолог уточнил, что отправка украинских мужчин "на мясо" происходит при прямом пособничестве Белого дома и лидеров стран ЕС.

Ранее Соскин спрогнозировал вероятное столкновение Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным в процессе борьбы за власть. Политолог не исключил государственного переворота на Украине, которые уже не раз случались в истории, в процессе которого президент погибает от рук генерала армии.