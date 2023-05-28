Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ожидает противостояние с Залужным за власть

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Лидера киевского режима Владимира Зеленского ожидает противостояние за власть с главкомом ВС Украины Валерием Залужным. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин.

Фото: mk.ru

"Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — подчеркнул он.

Экс-советник бывшего президента Украины отметил, что речь идёт о сценарии множества государственных переворотов минувшего века, при которых главнокомандующий армией в ходе конфликта смещает лидера страны.