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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ожидает противостояние с Залужным за власть

0:37
Мир

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ожидает противостояние за власть с главкомом ВС Украины Валерием Залужным. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ожидает противостояние с Залужным за власть
Фото: mk.ru

"Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — подчеркнул он.

Экс-советник бывшего президента Украины отметил, что речь идёт о сценарии множества государственных переворотов минувшего века, при которых главнокомандующий армией в ходе конфликта смещает лидера страны.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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