Лидера киевского режима Владимира Зеленского ожидает противостояние за власть с главкомом ВС Украины Валерием Залужным. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин.
"Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра", — подчеркнул он.
Экс-советник бывшего президента Украины отметил, что речь идёт о сценарии множества государственных переворотов минувшего века, при которых главнокомандующий армией в ходе конфликта смещает лидера страны.
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