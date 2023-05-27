Военкор Сладков: Украина переносит войну на территорию России

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Военкор Александр Сладков заявил, что власти Украины переносят войну на российскую территорию. Очевидно, это и есть вариант ранее анонсированного укронацистами наступления, констатировал он.

Фото: ДАН

"Сначала к нам в приграничные области начали залетать дроны-разведчики, — отметил Сладков. — Потом ударные дроны ВСУ — они били по военным объектам, по складам и базам, а развед-дроны, тем временем, полетели уже вглубь России".

Далее на каноническую территорию были направлены ракеты, невзирая на тот факт, что страны НАТО обещали этого не допустить. Взлетавшие над центральными регионами Украины ударные дроны добрались до Кремля, баз стратегической авиации и целого ряда военных объектов по всей Западной части Руси. Теперь же речь идёт уже о прямых захватах территорий России, подчеркнул военкор Сладков.