Один шаг российских властей — заморозка банковских счетов финских дипломатических представительств — застал Хельсинки врасплох, говорится в материале, опубликованном в издании Iltalehti.
В материале приводится мнение директора Александровского института при Хельсинкском университете Маркку Кангаспуро. Он считает, что подобные меры были неизбежны из-за последних событий в мире. Однако же финские дипломаты не ожидали таких точечных мер Москвы.
"Мы оказались в круговороте санкций, за которые обе стороны заплатили сполна", — сказал Кангаспуро.
По его мнению, ничего не осталось от прежнего политического капитала Финляндии, который позволял ей вести диалог с Россией. Он также напомнил и о вступлении Финляндии в НАТО, что заставило Москву провести переоценку своего соседа.
В апреле финский банк Nordea заморозил счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки. В ответ на это Москва заблокировала счета представительств Финляндии в России.
Ситуацию с заморозкой счетов прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Финляндии была предоставлена возможность для переговоров, но в Хельсинки её проигнорировали.
"Неоднократно призывали финскую сторону к отмене введенных рестрикций, предупреждали тоже неоднократно, что, если положение дел не изменится, будем вынуждены принять ответные меры. Теперь такие меры приняты. Это не наш выбор. И возможности для переговоров мы Финляндии давали. Они на это никаким образом не отреагировали", — подчеркнула Мария Захарова.
Отметим, что это не единственный пример, когда в других странах блокируются счета российских учреждений. Речь о недружественных государствах. В Москве неоднократно подчёркивали, что будут отвечать на это зеркально.
Стоит ещё добавить, что ещё ни разу не было случая, чтобы Россия первой блокировала счета какой-либо иностранной организации.
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