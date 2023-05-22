Французский депутат от партии "Республиканцы" Седрик Перрен заявил, что военный бюджет страны, который предложил президент Эммануэль Макрон, может ограничить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.
В понедельник, 22 мая, проект бюджета поступит на рассмотрения Национального собрания. У законодателей будет две недели на представление поправок в него и предложений.
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