Новый военный бюджет Франции может ограничить военную помощь Украине

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Французский депутат от партии "Республиканцы" Седрик Перрен заявил, что военный бюджет страны, который предложил президент Эммануэль Макрон, может ограничить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

Фото: Вадим Савицкий

В понедельник, 22 мая, проект бюджета поступит на рассмотрения Национального собрания. У законодателей будет две недели на представление поправок в него и предложений.